Primo fine settimana di esodo estivo da bollino rosso - le informazioni dalla Polizia di Stato

In occasione dell’ultimo fine settimana di luglio si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine.

In particolare, sono contraddistinte con il bollino rosso le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio, con possibili criticità già dal pomeriggio di venerdì 28 luglio.

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle ore 16.00 alle ore 22.00, nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 16.00 e nella giornata festiva di domenica dalle ore 07.00 alle ore 22.00.

Come di consueto, le società e gli enti gestori stradali ed autostradali hanno programmato le proprie attività in modo che, nei fine settimana e lungo le direttrici caratterizzate dai flussi di traffico più elevati, siano rimossi i cantieri di lavoro temporanei, attuando, laddove la rimozione non sia tecnicamente possibile, tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la massimizzazione della sicurezza e della fluidità della circolazione e garantire il maggior numero di corsie possibili.

Il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di venerdì 28 luglio si prevedono locali episodi di instabilità su alcuni settori dell’arco alpino, specie sul Nord-Est e i settori occidentali del Piemonte, il settore a cavallo fra Liguria di Levante e alta Toscana, e alcune zone del Centro tra Toscana centro-meridionale, Umbria e Marche, con rovesci o temporali ad evoluzione pomeridiana e a carattere isolato, salvo qualche fenomeno persistente sul Trentino Alto Adige e sui settori alpini del Veneto.

Sabato 29 luglio si prevede lo sviluppo di rovesci e temporali più organizzati, e quindi con caratteristiche di più accentuata intensità e persistenza. Le zone interessate saranno inizialmente quelle dell’arco alpino e prealpino, con fenomeni che poi andranno a sconfinare sulle adiacenti zone di pianura, specie quella lombarda e veneto-friulana; qui fra il pomeriggio di sabato fino alle prime ore di domenica 30 luglio potranno verificarsi rovesci di forte intensità, accompagnati da fulmini, grandinate e raffiche idi vento. Nel proseguimento della giornata, resterà possibile lo sviluppo di rovesci o temporali sparsi soprattutto sul Triveneto, localmente anche su Piemonte e Lombardia.

Per quanto riguarda le temperature, sabato e domenica si registrano massime sui 35/37°C, con locali punte fino ai 38/39°C, su diverse località di Sardegna, Sicilia e zone pianeggianti e vallive interne del Sud della penisola. Al Centro le massime raggiungeranno i 32/34°C, con locali punte a cavallo dei 35/36°C, specie nelle zone pianeggianti meno prossime ai litorali, mentre sulla Pianura Padana e nella Valle dell’Adige le massime si assesteranno mediamente sui 31/33°C.

Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino una guida prudente e rispettosa delle norme di comportamento stradale, informandosi preventivamente sulle condizioni di traffico attese ed in atto.

Si segnala inoltre che sul sito internet della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it/articolo/2899649450b206fbd445483372) è disponibile un decalogo di consigli per coloro che vorranno prendere a noleggio un caravan, al fine di viaggiare in sicurezza e non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Inviti alla prudenza.

In particolare, per tutti coloro che si metteranno alla guida di un veicolo si consiglia:

prima di partire:

- verificare l'efficienza del veicolo;

- sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

- individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

- evitare pasti abbondanti e bevande alcoliche;

- essere sufficientemente riposati;

- tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

Durante il viaggio:

- tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

- utilizzare per i bambini gli appositi "seggiolini";

- non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).

- fare soste frequenti;

- moderare la velocità;

- mantenere la distanza di sicurezza, se non nei casi di necessità;

- usare prudenza nei sorpassi;

- non impegnare mai la corsia di emergenza;

- sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).