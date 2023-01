POLIZIA DI STATO: AFFITTI IN NERO A MONTEVARCHI

I POLIZIOTTI DEL COMMISSARIATO P.S. DI MONTEVARCHI E I FINANZIERI DELLA COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI SAN GIOVANNI VALDARNO, UNITAMENTE ALLE PATTUGLIE DEL REPERTO PREVENZIONE CRIMINE TOSCANA, AL PERSONALE DELL’UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA E AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI MONTEVARCHI HANNO EFFETTUATO, DURANTE LA SCORSA SERATA, MIRATI CONTROLLI DIRETTI AL CONTRASTO DEGLI “AFFITTI IN NERO”.

L’ATTIVITÀ IN PAROLA FA PARTE DI UNA STRATEGIA DI PIÙ AMPIO RESPIRO CONDIVISA IN SEDE DI COMITATO PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA ED ADOTTATA CON IL COORDINAMENTO OPERATIVO DEL QUESTORE, PER INCREMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NELLA CITTÀ VALDARNESE.

NEL CORSO DELLE VERIFICHE SONO STATE CONTROLLATE DIVERSE ABITAZIONI E, DAGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI, SONO STATE RISCONTRATE DELLE IRREGOLARITA’ NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE (IMPORTO RICEVUTO DAL LOCATORE DIVERSO DA QUELLO PREVISTO DAL CONTRATTO REGISTRATO OVVERO LOCALI NON IDONEI ALL’USO ABITATIVO MA DI FATTO UTILIZZATO COME ABITAZIONE) A CUI CONSEGUIRANNO IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE.

I CONTROLLI DELLE FF.OO. VALDARNESI A MONTEVARCHI SONO POI PROSEGUITI E SONO STATE IDENTIFICATE IN TOTALE 74 PERSONE E CONTROLLATI 20 VEICOLI.

AREZZO 29 GENNAIO 2023