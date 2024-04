Ancora una misura di prevenzione per un uomo con numerosi precedenti giudiziari

Emessa ancora una misura di prevenzione nei confronti di un uomo italiano di circa 36 anni e residente in Puglia, gravato da numerosi precedenti penali per delitti contro la persona, contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione e diverse violazioni alle norme sugli stupefacenti. In particolare, l'uomo è stato destinatario della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, su proposta del Comando Tenenza Carabinieri di Falconara. Infatti il soggetto, qualche giorno fa, nella centrale piazza Mazzini veniva trovato in possesso di ben nove involucri di sostanza stupefacente pronta all'uso e, per tale motivo, veniva deferito all'A.G. In considerazione della pericolosità sociale del soggetto e del fatto che l'uomo viveva abitualmente dei proventi delle attività illecite commesse nel territorio dorico, il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti la predetta misura, con la quale ordina all'uomo di lasciare il territorio di Falconara Marittima con il contestuale divieto di far ritorno per DUE ANNI, avvisandolo che l'inosservanza della misura comporta la reclusione da sei a diciotto mesi e la multa fino a 10.000 euro.