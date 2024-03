A scuola per la sicurezza stradale

Il 9 marzo il Compartimento Polizia Stradale per le Marche ha svolto un incontro nell’ambito del progetto “ICARO”, campagna di sicurezza stradale promossa dal Ministero dell’Interno, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Fondazione ANIA, con la partecipazione del Dipartimento di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma.

Nel corso dell’appuntamento, al quale hanno partecipato gli studenti del Liceo Scientifico Galilei di Ancona, sono stati affrontati diversi argomenti riguardanti la sicurezza stradale come la percezione del rischio, l’attenzione selettiva, le norme di comportamento, le principali cause di incidentalità stradale e la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per affrontare le varie tematiche sono stati somministrati test interattivi e sono stati proiettati filmati con video e testimonianze. I contenuti sono stati affrontati con un linguaggio facilmente comprensibile ai ragazzi che si sono mostrati molto interessati, intervenendo nel dibattito finale con esperienze personali e richieste di chiarimenti.

Dai primi anni 2000 la Polizia di Stato si rivolge ai giovani delle scuole con l’obiettivo di diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale, formando nel tempo “generazioni” di studenti e “futuri conducenti”.