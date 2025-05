Webinar informativo Polizia di Stato e INPS

Nell’ottica di collaborazione tra istituzioni pubbliche, il 15 maggio scorso, il Primo Dirigente dr.ssa Marina Pepe – Dirigente Divisione Anticrimine e, per il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni, il Sovrintendente Michele Dal Checco hanno tenuto un webinar informativo per i dipendenti delle strutture INPS delle Marche. L’intervento si inserisce in un percorso di conoscenza e sensibilità sulle tematiche inerenti la violenza di genere, con particolare riferimento agli strumenti di tutela in essere sotto il profilo amministrativo e penale, nonché alle modalità attraverso cui violenza e molestie possono manifestarsi anche facendo ricorso alla tecnologia e all’intelligenza artificiale. L’INPS ha ottenuto nel 2024 la certificazione di parità di genere e iniziative come questa rappresentano un esempio delle azioni positive da intraprendere in un percorso che non si conclude con l’ottenimento della certificazione, ma anzi da lì parte per il consolidamento di una costante ed effettiva attenzione sul tema. La direttrice regionale INPS Emanuela Zambataro esprime il suo ringraziamento al Questore di Ancona e ai docenti intervenuti al seminario per la disponibilità assicurata e per l'incisività dell'intervento formativo realizzato.