Servizio di prossimità a Marcelli di Numana

Si è svolto, nella mattinata odierna, presso Piazza Miramare di Marcelli, il primo servizio di prossimità disposto dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il Sig. Prefetto, nell’ambito del più ampio progetto “Estete in sicurezza” discusso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è quello di assicurare un’estate tranquilla a turisti e villeggianti mediante la promozione della cultura della legalità e il rispetto delle regole per avere luoghi di svago sicuri. Questa mattina a piazza Miramare di Marcelli la Polizia Scientifica e la Croce Rossa Italiana hanno illustrato le loro attività alla popolazione . L’evento, messo a punto dal Questore di Ancona, è stato realizzato con la collaborazione del Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo, del Presidente del Comitato CRI di Ancona, Gianni Branca, e del Consigliere Giovani, Diego Mela. Sul posto era presente personale della Polizia di Stato della Questura di Ancona ad assicurare la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica durante lo svolgimento dell’evento. Numerosa è stata la partecipazione di adulti e bambini che, lasciando per un attimo i loro impegni in spiaggia, hanno gradito ascoltare, incuriositi, Poliziotti e volontari della Croce Rossa illustrare le proprie attività, competenze ed esperienze.