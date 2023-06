Polizia di Stato e Croce Verde insieme per la salvaguardia delle Vittime di Reato e della Scena del Crimine

Sabato 24 giugno 2023 alle ore 17.00, presso la sede della Croce Verde di Castelfidardo, grazie alla stretta sinergia e collaborazione tra il Centro Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche e l’Abruzzo di Ancona, è stato organizzato un incontro per i volontari dal tema “L’intervento sanitario sulla scena del crimine”. L’iniziativa avrà come obiettivo di porre in evidenza le tecniche che possono essere adottate per operare un intervento sanitario efficace, avendo cura di consentire la salvaguardia delle tracce del reato, per la successiva individuazione dei colpevoli. La giornata, fortemente voluta dal Questore di Ancona dr. Cesare Capocasa, è stata realizzata grazie anche alla collaborazione del personale del Commissariato P.S. di Osimo, d’intesa con il Presidente della Croce Verde Gino Morbidoni e del Responsabile della formazione Francesco Cognini e vedrà un’ampia partecipazione da parte dei volontari della Croce Verde, particolarmente interessati all’argomento.