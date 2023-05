Troppi incidenti stradali. La Polizia di Stato va all’Università

Il 10 maggio, alle ore 10,00, presso Villarey, sede della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” dell’Università Politecnica delle Marche, la Polizia di Stato terrà un incontro con gli studenti del primo anno accademico dedicato al tema della sicurezza stradale e finalizzato alla sensibilizzazione per la prevenzione degli incidenti stradali, sempre più in aumento tra i giovani. Grazie all’attenzione riservata al tema da parte del Magnifico Rettore Prof. Gianluca GREGORI e del Preside di Facoltà Prof. Stefano STAFFOLANI, la Polizia Stradale delle Marche intratterrà i giovani, anche con l’aiuto di filmati, per promuovere comportamenti responsabili alla guida e corretti stili di vita, con un focus particolare sugli effetti che le condizioni psicofisiche alterate hanno sulla conduzione dei veicoli e sul contesto economico e sociale in generale. L’argomento sarà sviluppato anche sotto il profilo strettamente medico-clinico attraverso l’intervento di un medico della Polizia di Stato che affronterà la tematica della guida sotto l’effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, anche queste purtroppo in aumento, come si evince dai controlli effettuati dalla Polizia Stradale. Nella consapevolezza che la prima forma di prevenzione consiste nell’educare al rispetto delle regole e dei principi di salvaguardia propria e degli altri, l’attenzione massima è riservata ai giovani universitari affinché anche nelle aule degli atenei si possa avviare la giusta riflessione sul problema dell’incidentalità stradale.