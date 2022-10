Controlli Straordinari del Territorio

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Questore di Ancona, e concordati con il Prefetto, dr. Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine per prevenire e contrastare attività criminali che possono manifestarsi in zone del capoluogo dorico più interessate dal fenomeno. Nella mattinata odierna, il servizio ha coinvolto Personale della Questura, la Squadra Cinofili, e il Reparto Prevenzione Crimine, consentendo di effettuare un controllo capillare – sia appiedato che automontante - di Via Marconi, Piazza Rosselli, via XXIX settembre e Largo Fiera della Pesca. L’attività delle Forze impiegate ha consentito di identificare complessivamente 60 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e di sottoporre a controllo 40 veicoli. Sempre nell’ambito dei controlli disposti, in Piazza Ugo Bassi, la Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura, unitamente alla Polizia Locale, hanno diffidato un esercizio di telefonia in Piazza Ugo Bassi per la vendita di prodotti non etichettati e non tradotti in italiano, con sequestro della merce in questione e applicazione di una sanzione amministrativa di € 2.300. Nella medesima zona, presso un locale Kebab, sono state accertate una serie di violazioni amministrative, sanzionate per un totale di 5.700 euro, e una diffida per la mancanza dell’obbligatoria indicazione di ingredienti ed allergeni. L’ASUR Marche, riscontrate le pessime condizioni del locale, ha sanzionato il gestore del locale con verbale di € 2.000, e lo ha diffidato al rispristino delle condizioni igienico-sanitarie. Se tale attività non verrà attuata nell’immediato, si provvederà a disporre la chiusura del predetto locale.