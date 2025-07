Nuovo accordo tra Questura di Ancona e Università Politecnica delle Marche

Ancona 3 luglio 2025 - È stata presentata oggi la convenzione sottoscritta tra Questura di Ancona e Università Politecnica delle Marche per la realizzazione di attività di supporto alla componente studentesca internazionale dei Corsi di Studio dell’Università, nelle procedure necessarie per ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. L’esigenza nasce dal progressivo aumento del numero di studenti e studentesse internazionali che necessitano di permesso di soggiorno per frequentare i corsi dell’Università. Per ridurre i tempi di rilascio, l’attività, in collaborazione tra i due enti, prevede l’impegno della Questura nella formazione del personale di Ateneo, l’individuazione di un canale informativo diretto tra i due enti e la disponibilità da parte della Questura ad anticipare o posticipare gli appuntamenti per il rilascio in base ad esigenze dovute a viaggi per motivi di studio.

L’Ateneo, da parte sua, aumenterà l’attività di supporto e consulenza, individuerà un ufficio e dei referenti da mettere in contatto diretto con l’Ufficio immigrazione della Questura, si impegnerà a comunicare i nominativi degli studenti e delle studentesse che hanno cessato la loro carriera Univpm.

L’accordo avrà una durata di due anni.

Il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Prof. Gian Luca Gregori, ha dichiarato: “Questa convenzione rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento dei servizi dedicati agli studenti internazionali, che sono diventati una componente sempre più significativa della nostra comunità accademica. Grazie alla collaborazione con la Questura di Ancona, contribuiremo a rendere l’esperienza di studio in Italia più serena e accessibile”.

Il Questore di Ancona: “Questo protocollo è l’esempio di come la sinergia tra le Istituzioni pubbliche si muove con un obiettivo comune, nell’ottica condivisa tesa ad individuare soluzioni concrete, affinché, nella circostanza, tutti gli studenti internazionali che intendano frequentare l’Università di Ancona possano ottenere il documento che garantisca loro l’imprescindibile diritto allo studio costituzionalmente garantito in un Paese per loro straniero, riducendo i tempi di attesa.”

La Direttrice Generale Vicaria e Dirigente dell'Area Didattica, Servizi agli studenti e rapporti internazionali, dott.ssa Alessandra Andresciani: "Un Ateneo attrattivo è anche un Ateneo capace di garantire supporto, semplificazione e prossimità nei servizi. L'accordo con la Questura di Ancona nasce proprio con l'intento di realizzare un modello virtuoso di integrazione istituzionale al servizio della comunità studentesca. Inserendosi in un percorso strategico più ampio, che l'Ateneo ha avviato per rafforzare l'accoglienza degli studenti internazionali, questa nuova collaborazione mira a semplificare e velocizzare anche le procedure per l'ottenimento del permesso di soggiorno."