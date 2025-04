Cambio al vertice del distaccamento polizia stradale di Senigallia

Al termine di una lunga carriera e di onorato servizio nei ruoli della Polizia di Stato durato 33 anni, il 1 aprile 2025 l’Ispettore Cristiano ASSANTI verrà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età. Arruolatosi nel 1992 dopo il corso per Allievi Agenti di Brescia è stato assegnato presso il Compartimento Polfer di Milano per poi essere trasferito nel 1993 alla Sottosezione Polizia Stradale di Fano. L’Ispettore ASSANTI, che dal 1 agosto 2020 ricopre il ruolo di Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Senigallia, verrà avvicendato dal Sostituto Commissario Francesco BARONCIANI, arruolatosi nel 1989 ed attuale Responsabile dell’Ufficio Infortunistica della Sezione Polizia Stradale di Ancona, con alle spalle una lunga e prestigiosa carriera nei servizi investigativi della Specialità della Polizia di Stato. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto dall’Ispettore ASSANTI ed i migliori auguri per il nuovo incarico assunto dal Sostituto Commissario BARONCIANI da parte del Dirigente Reggente del Compartimento Polizia Marche Dott.ssa Laura PRATESI e dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ancona Dott. Antonio COLANTUONO.