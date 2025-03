Servizi Straordinari ad Alto Impatto della Polizia di Stato: bilancio di 3 anni di servizi

Il Piano San Lazzaro rappresenta storicamente uno dei quartieri storici e più popolosi del Capoluogo dorico. Sede tradizionale del mercato rionale, costituisce il perfetto esempio di quartiere multietnico, ove si fondono tradizione ed innovazione, per i profondi cambiamenti culturali e demografici avvenuti nell’ultimo ventennio. Attualmente il Piano conta circa 9835 residenti, dei quali 5777 italiani e 4058 di nazionalità straniera. Giova evidenziare che il quartiere rappresenta anche un importante realtà dal punto di vista dei locali commerciali per la presenza di alcune realtà storiche. Negli ultimi 3 anni l’attenzione della Polizia di Stato, d’intesa con la Prefettura, è stata alta ed incisiva in particolare sul quartiere Piano San Lazzaro, nonché Archi e Stazione, contesti urbani sensibili per la sicurezza urbana. Numerosi sono stati i servizi dedicati ad “alto impatto”, mai effettuati in precedenza con tale intensità, che hanno di fatto contribuito a migliorare la qualità della convivenza civile.

Da un esame delle risultanze si evidenzia che sono stati effettuati negli anni 2022, 2023 e 2024 nr. 176 servizi complessivi ad “Alto Impatto”.

Complessivamente, nel 2022, 2023 e nel 2024 sono stati raggiunti i seguenti risultati:

- persone identificate: 25.290

- veicoli controllati: 8479

- soggetti arrestati: 7

- soggetti deferiti all’A.G.: 124

- soggetti sanzionati ex art. 75 D.P.R. 309/90: 70

- soggetti sanzionati per ubriachezza: 38

- esercizi pubblici controllati: 108 (di cui 11 sanzioni amministrative e nr. 8 provvedimenti di sospensione dell’attività ex art. 100 T.U.L.P.S.)

In ordine al contrasto all’immigrazione clandestina negli anni di riferimento sono stati emessi i seguenti provvedimenti:

- provvedimenti espulsione Sig. Prefetto: 62

- accompagnamenti presso CPR: 19

- accompagnamenti in frontiera: 14

- ordini del Questore a lasciare il T.N. entro 7 giorni: 53

- misure del Questore: 17

- allontanamento cittadini comunitari: 5

Sul fronte misure di prevenzione invece i provvedimenti emessi nella zona di riferimento sono stati:

- Avvisi orali: 27

- F.V.O.: 38

- D.A.Cu.R.: 36

I contatti e le iniziative al Piano:

- - Poliziotto di prossimità: figura di riferimento per gli operatori commerciali e i titolari. Gli operatori prendono contatti diretti con i Poliziotti di prossimità che hanno lasciato loro un numero di cellulare al quale sono sempre reperibili.

- - Oratorio dei Salesiani: sono costanti i contatti con il Parroco che gestisce la Parrocchia ed attraverso le attività dell’oratorio si occupa dei bambini stranieri del quartiere. Di recente, Don Massimiliano ha espresso un sentito ringraziamento nei confronti dell’operato reso dalla Polizia di Stato. Proprio per garantire vicinanza e prossimità in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre scorso in Corso Carlo Alberto era presente il Camper della Polizia di Stato con poliziotti specializzati nel contrasto del fenomeno della violenza di genere e l'Informabus del comune di Ancona con medici ed operatori del consultorio dell'A.S.T. Marche che hanno effettuato screening dei tumori che maggiormente colpiscono l'universo femminile. Inoltre, il pomeriggio si è tenuto presso l’Oratorio dei Salesiani l’incontro dal titolo “Abbattiamo insieme il muro della violenza” tenuto dagli operatori di Polizia, mediatori culturali della Questura e volontari dell’Oratorio. Durante l’incontro numerose sono state le donne straniere che hanno partecipato al dialogo ed al confronto.

- - Comitato cittadini Piano San Lazzaro e Grazie: con il presidente del Comitato di quartiere sono stati presi contatti diretti dagli operatori della Questura ed il presidente nell’occasione ha ribadito che le problematiche del quartiere sono prevalentemente relative a degrado urbano, condividendo l’idea che la loro risoluzione può contribuire a prevenire fenomeni di microcriminalità nel quartiere.