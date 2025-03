La Polizia di Stato ferma un mezzo durante un controllo: dentro 67 parti di veicoli oggetto di furto

Nell’ambito dei controlli disposti dalla Polizia di Stato e finalizzati a contrastare il riciclaggio di veicoli rubati e di pezzi di ricambio per auto, principalmente nelle tratte autostradali maggiormente transitate da bisarche, corrieri e furgoni usati per trasportare la refurtiva, pochi giorni fa una pattuglia della Polizia di Stato - Sottosezione Polizia Stradale di Porto San Giorgio (FM) ha proceduto al controllo di un furgone FIAT Ducato, diretto al nord, con a bordo due soggetti, nei pressi del casello autostradale di Ancona Nord sulla A/14.

Ai primi controlli gli agenti della Polizia Stradale hanno da subito notato alcune anomalie, atteso che il conducente non riusciva a giustificare il carico del mezzo noleggiato e non rispondeva alle domande di approfondimento: insospettiti, gli operatori controllavano l’interno del veicolo e scoprivano parti meccaniche di ben 8 autovetture a cui mancavano soltanto i motori.

A questo punto la pattuglia, coadiuvata dagli agenti di polizia giudiziaria del Compartimento Marche di Ancona, approfondiva gli accertamenti sul carico e verificava che erano stati occultati pezzi di automobili. Venivano così identificate 67 parti di veicoli - lamierati completi, cruscotti, piantoni sterzo, airbag, fanali, avantreni - associati ad un furgone Fiat DUCATO, due FIAT Panda, due FIAT 500 ed una LANCIA Y, rubati qualche giorno prima in Abruzzo. Il carico è stato sottoposto a sequestro penale ed i due soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Attualmente sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto delle vetture.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.