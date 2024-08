In quiescenza il Dirigente Superiore Primiceri

UNA VITA IN POLIZIA: IL DIRIGENTE SUPERIORE DELLA POLIZIA DI STATO MARIA PRIMICERI VA IN PENSIONE Dopo oltre trent’anni dedicati al Servizio nella Polizia di Stato, il Dirigente Superiore della Polizia di Stato Maria Primiceri va in pensione per sopraggiunti limiti di età. Dopo aver ricoperto vari incarichi nelle Questure di Siracusa, Firenze e Pistoia, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, presso la Scuola Superiore di Polizia e l'Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il 1 luglio 2021 il Dirigente Superiore approdava alla Polstrada Dorica. Nel corso della sua lunga carriera Maria Primiceri si è distinta per la sua illimitata bontà d’animo, per l’assoluto senso del dovere e la grande professionalità. Il Compartimento Polizia Stradale per le Marche, con il pensionamento del Dirigente Superiore, perde un elemento fondamentale, che non ha mai smesso di credere nei valori della Polizia di Stato, fino all’ultimo giorno.