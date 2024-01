Polizia di Stato - operazione "Alto Impatto" nella stazione ferroviaria di Ancona

Si è conclusa la settimana dedicata alle operazioni “Alto Impatto” che si sono svolte nelle numerose stazioni presenti nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. Anche a Falconara M.ma nella mattinata del 19 scorso, 3 operatori di quel Posto Polfer sono stati impegnati nei controlli straordinari coadiuvati da Imperator e Karina, 2 bellissimi cani antidroga in forza alle Unità Cinofile della Questura di Ancona ovviamente alla presenza dei loro conduttori. Sono stati controllati tutti i viaggiatori in entrata e in uscita dalla stazione nonché i sottopassaggi ivi presenti.

35 le persone controllate.

Svolti ormai periodicamente, i controlli straordinari hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza in ambito ferroviario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni grazie alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine. In questi giorni, muniti anche di smartphone e metal detector, gli agenti del Compartimento di Polizia Ferroviaria sono stati particolarmente impegnati nelle varie stazioni delle 3 regioni di competenza territoriale allo scopo di contrastare le fenomenologie delittuose in ambito ferroviario, in particolare, al contrasto dell’illegale presenza sul T.N. di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati nonché alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta negli scali, “graffiti sui treni perpetra5ti dai writers”.