Seminario presso la Questura sul tema della negoziazione in casi di emergenza e crisi

Si è appena concluso il ciclo di Seminari organizzato dalla Questura di Ancona, d’intesa con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato Servizio Controllo del Territorio, che ha coinvolto congiuntamente la Polizia di Stato e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato per l’Emilia Romagna e le Marche.

I seminari, che si sono tenuti nei locali della Questura, sono stati seguiti da un centinaio di operatori ed hanno trattato principalmente della materia della “negoziazione in casi di emergenza e crisi”. In particolare la violenza di genere, reato di tortura e tecniche operative. I docenti sono stati i due negoziatori che sono stati designati per la Questura di Ancona e l’argomento relativo al reato di tortura è stato trattato dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona Dottor Ruggiero Dicuonzo, mentre altri insegnanti qualificati della Questura hanno svolto corsi per le tecniche operative. Il ciclo, articolato in otto seminari, svoltosi negli scorsi mesi, è stato fortemente sostenuto dal Questore Capocasa, d’intesa con il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Dirigente Generale Manzelli Gloria e il Direttore Ufficio IV Generale di Brigata Cimino Ernesto.

Al termine del seminario sono stati rilasciati N. 65 attestati ai partecipanti.

In merito all'iniziativa il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria - Dirigente Generale Manzelli Gloria - ha espresso "vivo apprezzamento per l’iniziativa formativa, molto gradita agli Operatori penitenziari che vi hanno partecipato. Gli argomenti trattati sono di straordinaria attualità in ambito penitenziario dove di frequente si registrano eventi che sempre più necessitano un approccio dialogico e di de - escalation. L’auspicio è che esperienze formative analoghe possano ripetersi per il futuro nella cornice di questa preziosa collaborazione interistituzionale, grazie alla quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di beneficiare della competenza e dell’elevata professionalità dei Colleghi della Questura di Ancona che si ringrazia per la disponibilità alla realizzazione del progetto formativo nell’ottica di condivisione di obiettivi comuni. Un particolare ringraziamento anche al Sostituto Procuratore Dr. Ruggiero Dicuonzo."