Nella mattinata odierna, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, si è tenuta la celebrazione liturgica per la Festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La celebrazione è stata officiata dall’Arcivescovo di Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina, unitamente a Don Flaviano Timperi della Santa Casa di Loreto e Don Giovanni Moroni, parroco della Chiesa di San Michele Arcangelo a Montedago.

La celebrazione si è svolta alla presenza del Prefetto, del Questore e di tutte le più alte Autorità civili e militari della Provincia.

Al termine della celebrazione liturgica, il Questore ha consegnato, presso la Sala Albanese della Questura dorica i compiacimenti per gli uomini e le donne della Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti nello svolgimento dei servizi. Ed in particolare:

-4 operatori tra Ufficio Immigrazione e Divisione Anticrimine, per essersi particolarmente distinti per la non comune competenza, professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio dimostrati in occasione dello sbarco del 15 luglio 2023 della “Humanity1” al porto di Ancona con a bordo 199 migranti nell’espletamento di tutte le incombenze dell’Ufficio per l’affidamento dei 40 minori non accompagnati giunti a bordo della nave e per tutte le attività necessarie alla valutazione delle posizioni degli immigrati favorendo il corretto espletamento delle incombenze.

-3 operatori della Squadra Volanti per essersi particolarmente distinti per preparazione, spirito d’iniziativa e professionalità, dimostrati in occasione dell’intervento svolto, in data 06 settembre 2022 in Via Benedetto Croce (AN), a seguito della chiamata di una madre che segnalava un comportamento sospetto dei suoi due figli e il fatto che gli stessi viaggiassero a bordo di ciclomotore mai visto nella loro disponibilità. La Volante, giunta sul posto, rinveniva una pianta di cannabis di 1,50 m. e due ciclomotori provento di furto, regolarmente denunciati, contestualmente sequestrati procedendo, nei confronti dei due fratelli, per il reato di ricettazione.

-7 operatori tra Commissariato di Fabriano e Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica di Ancona per essersi particolarmente distinti per la non comune competenza, professionalità, abnegazione e spirito di sacrificio dimostrati in occasione dello sbarco della “Humanity1”, svolgendo con abilità e accuratezza le operazioni di fotosegnalamento, rilevazione dattiloscopica e registrazione in banca dati AFIS finalizzate all’identificazione dei migranti.

-3 operatori in servizio presso VIII Zona di Polizia di Frontiera – Emilia Romagna, Toscana, Marche che si sono particolarmente distinti per le non comuni doti investigative che hanno permesso l’identificazione, in un’area particolarmente affollata del porto di Ancona, di due cittadini Olandesi, ricercati per l’esecuzione di un Mandato di Arresto Europeo, in fuga con al seguito due minori destinatari di misura di protezione.

-Ed infine per 1 operatore della Questura di Ancona che si è particolarmente distinto per il non comune senso del dovere, la professionalità e lo spirito d’iniziativa dimostrati in data 17 luglio 2023 quando, libero dal servizio, ricevuta la segnalazione di un furto commesso a danno di due minori su una spiaggia di Portonovo, si è adoperato per assicurare il tempestivo intervento della pattuglia delle Volanti con conseguente arresto dei due autori e restituzione della refurtiva ai malcapitati.