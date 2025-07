TRAFFICO: I CONSIGLI DEL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE MARCHE SULL’ESODO ESTIVO

In occasione dei primi due weekend del mese di luglio, si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alla stagione estiva e per le prime partenze per periodi di vacanza. Per l’informazione a tutti i cittadini si trasmette il comunicato stampa di Viabilità Italia con il calendario dei bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5 tonnellate. Per informarsi sulle condizioni di traffico, sono inoltre disponibili notizie sempre aggiornate tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, invece, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.), mentre ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.

La Polizia di Stato, raccomandando la massima prudenza, augura un buon viaggio.