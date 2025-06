IL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE MARCHE SALUTA LA DOTTORESSA PRATESI

Il Compartimento Polizia Stradale per le Marche saluta il Primo Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Laura Pratesi. Dopo aver espletato l’incarico di Dirigente Reggente del Compartimento dorico, la Dottoressa assume la reggenza del Compartimento Polizia Stradale Toscana. Ringraziandola per l’impegno e la dedizione sin qui mostrata, alla Dottoressa Pratesi i migliori auguri per un futuro brillante da parte dei funzionari e del personale di tutto il Compartimento.