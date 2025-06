Intervento della Polizia di Stato contro le attività abusive

La Polizia di Stato continua incessantemente a svolgere controlli amministrativi nei confronti degli esercizi commerciali.

La Questura di Ancona, guidata dal Questore Cesare Capocasa, ha eseguito, nei giorni scorsi, un accesso presso un ristorante situato all'interno dell'area portuale e un alimentari etnico nella zona.

Durante il sopralluogo, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno riscontrato la presenza di una serata danzante in corso, nonostante il locale non fosse in possesso della licenza necessaria per svolgere attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Dopo le verifiche del caso, il titolare del locale è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 666 del codice penale per aver esercitato un'attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo senza la necessaria licenza.

Il Comune di Ancona potrà valutare l' emissione di un'ordinanza di cessazione dell'attività abusiva in difetto di licenza.

Nello stesso intervento, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un alimentari etnico che somministrava bevande alcoliche ai clienti, essendosi di fatto trasformato in un pubblico esercizio privo di licenza. È stata contestata la violazione amministrativa della Legge Regionale Marche n. 22 del 2021, con un verbale di € 5.000.

Il Questore Cesare Capocasa ha ribadito che i controlli continueranno incessantemente per ripristinare le condizioni di sicurezza dei locali pubblici e garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini.

La Questura di Ancona invita i cittadini a segnalare eventuali attività abusive o irregolari alle autorità competenti.