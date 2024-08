Attività di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato nei quartieri alessandrini

Nella serata di ieri, nel quartiere Cristo, sanzionato un soggetto per ubriachezza ed indagato un altro per il possesso di un coltello.

L’attività della Polizia di Stato non va in vacanza, ancor meno quella di controllo del territorio finalizzata a monitorare la sicurezza, sotto il lato preventivo, di quelle zone della città dove emergono maggiori criticità in merito a comportamenti di microcrimine e molestia al vivere civile.

All’attività ordinaria e continuativa delle “Volanti” si affianca la realizzazione di servizi straordinari e mirati attraverso il contributo del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”. Proprio nella serata di ieri, nel corso di un’attività del genere focalizzata nel quartiere Cristo, gli equipaggi di rinforzo, coordinati da personale di questo ufficio, hanno indagato un soggetto straniero pluripregiudicato in quanto trovato in possesso di un taglierino, cui non sapeva darne giustificazione plausibile riguardo il porto. Nello stesso contesto, durante il controllo di alcuni soggetti stazionanti nell’area pubblica contigua all’Hotel Royal di Corso Carlo Marx uno di questi, in stato di alterazione, era sanzionato amministrativamente per ubriachezza. L’attività suddetta, posta in essere da un equipaggio della Questura, 4 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, 2 unità della Polfer (i controlli proseguivano anche nell’area della Stazione ferroviaria), portava all’identificazione di 98 persone di cui 42 con precedenti di polizia e 46 stranieri; si procedeva altresì al controllo degli avventori in due locali.

L’attività di ieri s’inserisce in un disegno complessivo d’intensificazione dei controlli, anche nel quartiere Cristo: in particolar modo in questa zona, dal mese di giugno sono stati effettuati quattro servizi con l’impegno di 8 unità della Questura e 13 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ottenendo buoni risultati come 356 persone controllate ( di cui 139 stranieri e 142 aventi precedenti di polizia), 7 locali, 19 autoveicoli; sono stati indagati due soggetti (per detenzione di stupefacente e porto di coltello) e sequestrati 2,59 grammi di hashish; una sanzione amministrativa contestata (ubriachezza molesta).

L’attività proseguirà nei prossimi mesi sia nel capoluogo che nel resto del territorio provinciale.