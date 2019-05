Questura di Verbano Cusio Ossola

1300 COPIE DE “IL MIO DIARIO” CONSEGNATI DALLA POLIZIA DI STATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL V.C.O.

La Polizia di Stato, anche per l’anno scolastico 2019/2020 ha rinnovato l'agenda scolastica "Il mio diario", quale strumento per avvicinare i giovani studenti delle scuole primarie alla cultura della legalità, nella convinzione che sia fondamentale educare al rispetto delle regole per una pacifica convivenza e trasmettere i valori della nostra Costituzione.

Il diario, giunto alla 6^ edizione, attraverso i super eroi a fumetti Vis e Musa e con il contributo di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, affronta i temi della salute, dello sport, dell’ambiente, dell’integrazione sociale, dell’educazione stradale, dell’utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell’età, come il bullismo e il cyberbullismo.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il MIUR ed è sostenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal PON “Legalità” per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Quest’anno, infatti, si è aggiunta la collaborazione del PON “Legalità” che ha partecipato arricchendo i contenuti dell’agenda con la presentazione di alcuni interventi finanziati dal Programma a cofinanziamento europeo gestito dal Ministero dell’Interno nelle regioni cosiddette “meno sviluppate”.

In questa Provincia, la Cerimonia di presentazione de “Il mio Diario” è avvenuta nella mattinata di ieri, presso l’Istituto Comprensivo “F.M. Beltrami” di Omegna, alla presenza del Sindaco Avv. Paolo Marchioni, del delegato Vescovile Don Gianmario Lanfranchini, del Dirigente scolastico dr. Alberto Soressi. Alla cerimonia, ha partecipato il Questore del V.C.O., Dr. Salvatore Campagnolo, il quale è intervenuto illustrando il carattere dell’iniziativa al termine del quale, è stato consegnato il diario ad una folta rappresentanza di alunni dell’istituto.

Nei prossimi giorni ulteriori copie del Diario saranno consegnate ad altri istituti scolastici della Provincia.

Verbania, 8 maggio 2019