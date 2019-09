Questura di Varese - U.P.G.S.P. e Reparto Prevenzione Crimine Lombardia – Intensificati i controlli a Varese in Piazza Repubblica e zona Stazioni

Fondamentale risulta il controllo e la presenza sul territorio cittadino del personale della Polizia di Stato, specie nell’ambito della prevenzione al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per tali motivazioni, il Questore dott. Giovanni PEPÈ, ha disposto con regolare cadenza l’intensificazione dei controlli nel centro cittadino, con particolare attenzione a quelle zone della città dove si registra una maggiore presenza di soggetti dediti ad attività illecite. Nel pomeriggio di ieri, equipaggi della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia hanno effettuato un mirato servizio che si è svolto in Piazza Repubblica e presso le Stazioni ferroviarie. Sono stati inoltre effettuati vari posti di controllo nelle arterie principali della città. Sono stati complessivamente identificati 58 soggetti, di cui 18 gravati da precedenti di polizia e/o penali. I 20 cittadini extracomunitari identificati sono risultati tutti regolari.

Nella mattinata odierna, i Poliziotti di Quartiere, in servizio in e-bike, all’interno dei Giardini Estensi, identificavano 4 studenti (tre di 13 anni e uno di 17 anni), che non erano andati a scuola. Il 17enne, alla vista degli agenti, provava a disfarsi di 2 grammi di hashish. Veniva quindi segnalato alla locale Prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti. Dopo aver avvisato i genitori, i 4 minori venivano mandati a scuola.