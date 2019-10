Questura di Udine

1 ragazzo su 3 ha un profilo fake sui social 5 ragazzi su 6 controllano sempre chi mette like ai loro post, 1 minore su 2 è vittima di violenze ed il dato è in netta crescita per i giovanissimi

E’ arrivata anche nella nostra regione la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nella mattinata odierna il truck ha sostato in Piazza Libertà a Udine , accompagnato dagli agenti della Polizia Postale, diretti dalla dott.ssa Manuela De Giorgi, Dirigente del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. Come testimonial dell’evento, i giocatori dell’Udinese Calcio, Rolando Mandragora e Jan Kubala, hanno manifestato la vicinanza del mondo dello sport, ed in particolare della squadra di calcio friulana, alla Polizia di Stato ed al mondo giovanile, parlando con i tanti studenti presenti di sport e dell’uso consapevole del WEB e della tecnologia. Non sono mancati i saluti agli studenti ed agli insegnanti da parte del Procuratore della Repubblica, dr. Antonio De Nicolo, del Questore di Udine, dott.ssa Manuela De Bernardin, del prof. Emanuele Bertoni, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e del prof. Pietro Fontanini, Sindaco di Udine, città che ha collaborato all’ottima riuscita della manifestazione odierna, arricchita anche del patrocinio del Comune. L’appassionata partecipazione dei ragazzi ha coinvolto tutti in un entusiasmante incontro, occasione in cui poliziotti e giovani hanno condiviso le esperienze professionali e di vita, con l’apporto comunicativo anche degli agenti della Polizia Stradale di Udine e della Polizia Scientifica, che hanno intrattenuto i giovani con interessanti dimostrazioni specifiche delle rispettive specialità.