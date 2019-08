Questura di Udine

Nello scorso mese di luglio la Polizia Ferroviaria di Gemona del Friuli ha intensificato ulteriormente i servizi di sorveglianza nell’ambito della stazione ferroviaria e di scorta ai treni identificando oltre 400 persone e denunciandone tre in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, il 2 luglio scorso, a seguito dell’attività di osservazione e controllo posta in essere dopo qualche denuncia di furto di biciclette parcheggiate nelle rastrelliere della locale stazione ferroviaria ai danni di pendolari, che quotidianamente utilizzano il treno, gli operatori del Posto Polizia Ferroviaria di Gemona del Friuli, hanno sorpreso un cittadino straniero in sella ad una bicicletta, oggetto di furto.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione ed il velocipede prontamente restituito alla legittima proprietaria.

Nell’ultima settimana di luglio, inoltre, la Polizia Ferroviaria di Gemona ha denunciato in stato di libertà due stranieri, un extracomunitario ed un cittadino comunitario, che avevano declinato false generalità agli operatori.

Uno dei due è stato denunciato anche per l’inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nel maggio scorso dal Questore di Brescia.