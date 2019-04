Questura di Udine

Nei giorni scorsi, su disposizione della Procura della Repubblica di Udine, personale della Polizia di Stato ha arrestato cinque spacciatori, colpiti, nel corso dell’Operazione “Magnolia”, dall’arresto differito.

Si tratta di:

- un 20enne italiano, residente in città, il quale, all’esito dell’udienza di convalida, è stato posto ai domiciliari;

- due cittadini pakistani di 26 e 22 anni, il primo già ristretto nella locale casa Circondariale, il secondo, rintracciato a Gorizia e arrestato in collaborazione con personale di quella Squadra Mobile; entrambi in possesso di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

- un 26enne cittadino afgano, rintracciato nella zona dell’autostazione da personale della Squadra Volante durante l’attività di controllo del territorio;

- infine, un 32enne nigeriano, proveniente dal Veneto, anch’egli ristretto nel carcere udinese in quanto già arrestato in flagranza nel corso delle indagini per detenzione di considerevoli quantità di eroina e cocaina.

Ammonta a 32, ad oggi, il bilancio degli arresti legati allo spaccio nel quartiere di Borgo stazione e della salita del Castello, teatro della recente operazione di polizia giudiziaria.