Gli incontri sportivi che si svolgono nel territorio provinciale, di cui la Questura di Udine ha competenza, hanno sempre avuto la dovuta attenzione da parte delle Forze dell’Ordine che in ogni occasione sono impegnate a salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico. Per ogni partita e soprattutto per gli incontri più rilevanti, in termini di partecipazione e dinamiche tra tifoserie, l’attenzione si concentra su ambiti in cui il coinvolgimento del pubblico è più intenso.

Vengono azionati tutti i dispositivi di cui la struttura dello stadio “Friuli” è dotata; è costante il monitoraggio di tutte le zone interne ed esterne, con una panoramica completa di ogni area, grazie ai sistemi di videosorveglianza; è minuziosa la programmazione della Questura di Udine nell’organizzare i servizi volti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui tutte le Forze dell’Ordine partecipano; è sempre attento l’operato degli steward.

Per ogni incontro, l’attività “che non si vede”, ma che è efficientissima, è svolta da agenti in borghese che già da diversi giorni antecedenti a ciascuna partita operano con le tifoserie e con tutte le Questure in una continua rete di informazioni, affinché siano esclusi tutti i potenziali elementi di disturbo per lo svolgimento degli spettacoli, non solo calcistici.

E’ grande l’impegno della Divisione Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali (D.I.G.O.S.) della Questura di Udine, che contribuisce alla buona riuscita di ogni evento sportivo, per l’interesse del divertimento, e, talvolta, operando con i sistemi consentono il sanzionare singoli episodi o responsabili, evitando così di colpire la generalità delle tifoserie e quindi garantendo agli spettatori di fruire serenamente dell’evento.

Il Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), è una misura nata per combattere la violenza negli stadi; sono 60 i provvedimenti in vigore emessi dalla Questura di Udine, notificati a tifosi di vari club, che non possono accedere alle strutture sportive durante lo svolgimento delle gare.

Inoltre, 13 sono i tifosi della squadra “Udinese” colpiti dal provvedimento, per alcuni dei quali vi è l’obbligo di apporre la firma presso gli Uffici di Polizia.

I Daspo, fino ad oggi firmati dal Questore di Udine, relativi all’anno 2019, sono 4, quelli relativi all’anno 2018, sono 28, fra questi: nella stagione in corso, 9 sono le misure adottate.

Tra tutti, 2 Daspo riguardano altrettanti tifosi del basket ed 1 è stato inflitto nell’ambito di un campionato di calcio giovanile, le tre misure sono state emesse e notificate durante l’attuale stagione.