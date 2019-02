“Train to be cool” è il progetto Servizio di Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma volto a stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello scenario ferroviario e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli ad adottare comportamenti responsabili per la propria ed altrui incolumità.

Nella provincia di Udine l’iniziativa ha avuto lo sviluppo con la programmazione degli incontri che la Polizia Ferroviaria di Udine ha tenuto con gli studenti e gli insegnanti delle terze medie e prima superiore rispettivamente dell’Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli e dell’Ente di formazione regionale CeFAP di Codroipo.

La partecipazione di 150 ragazzi fra i 13 e i 15 anni, è indice di importante risposta da parte del mondo scolastico ai temi della sicurezza e la sensibilità della Polizia di Stato nella trattazione di argomenti di particolare interesse nei giovani, che, negli interventi dei giorni 20 e 21 febbraio, hanno partecipato con attenzione ed entusiasmo, cogliendo l’opportunità di interagire con gli operatori di Polizia Ferroviaria in modo attivo.