Questura di Udine

Il Questore di Udine ha disposto straordinari controlli del territorio, connessi al recente incremento nel capoluogo udinese della presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale.

I controlli, finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri in posizione irregolare ed alla prevenzione ed al contrasto della criminalità diffusa e del consumo di stupefacenti, anche tra i giovanissimi, nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria ed ai terminal studenti, si sono sommati a quelli ordinari, quotidianamente assicurati dalla Sezione Volanti.

I servizi sono stati effettuati da personale della Polizia di Stato della locale Questura affiancato da quello del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di stanza a Padova, e, nella giornata odierna, da un’unità cinofila della Guardia di Finanza ed hanno permesso in soli tre giorni di identificare 323 persone, controllare 77 veicoli e 7 pubblici esercizi e sequestrare 23 grammi di stupefacente.

Lunedì un cittadino rumeno è stato tratto in arresto in esecuzione di un’ordine di carcerazione mentre nel pomeriggio di martedì è stato tratto in arresto un cittadino italiano, già destinatario di foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune udinese, colto in flagranza di un tentato furto aggravato in un supermercato del centro.

14 invece le persone denunciate in stato di libertà, di queste: 9 stranieri e 2 cittadini italiani per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine;

1 cittadino afghano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente (14 gr di hashish sequestrati);

1 cittadino marocchino per inottemperanza all’Ordine del Questore ad abbandonare il territorio nazionale, trovato tra l’altro in possesso di 1 grammo di hashish per uso personale;

1 cittadino italiano per procurato allarme.

L’attività si è conclusa con un approfondito controllo nella prima mattinata odierna degli studenti in arrivo nel capoluogo dalla provincia a bordo di autobus e corriere, controllati, in un’ottica di prevenzione e soccorso a tutela dei giovani, anche con l’ausilio di un’unità cinofila della Guardia di Finanza: a bordo di due mezzi sono stati rinvenuti, abbandonati tra i sedili, 5 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, sequestrati a carico di ignoti.

I controlli straordinari proseguiranno anche nelle settimane seguenti.