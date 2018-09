La Polizia Ferroviaria della provincia di Udine nelle scorso 20 settembre è stata impegnata nei controlli straordinari denominati “Operazione Oro Rosso”, consistenti in mirati servizi di prevenzione e repressione del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, con particolare riguardo ai depositi per il riciclo dei metalli ferrosi ed il controllo di obiettivi sensibili lungo le linee.

Grazie a tali costanti controlli messi in campo dalla Polfer, come da indicazioni impartite dal Servizio di Polizia Ferroviaria di Roma, finalizzati a contrastare il fenomeno su scala nazionale dei furti di rame in abito ferroviario, si è riscontrato un significativo calo dei furti di rame. Si mira così a mantenere un elevato standard di sicurezza cercando di contrastare il fenomeno dei furti di rame che interessano le strutture delle Ferrovie dello Stato, creando disservizi e ritardi per chi utilizza il vettore ferroviario.

Nelle operazioni sono stati impiegati gli Uffici della Sezione Polizia Ferroviaria di Udine e dei Posti Polfer di Cervignano e di Gemona del Friuli, il cui personale ha controllato complessivamente 10 obiettivi tra depositi di metalli, attività commerciali autorizzate alla raccolta e trattamento dei rifiuti, nonché alcuni siti sensibili lungo le linee ferroviarie.