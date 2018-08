Presso la Questura di Udine si è riunito questa mattina il G.O.S. (Gruppo Operativo di Sicurezza), in occasione del prossimo incontro casalingo dell’Udinese, ospite la Sampdoria che a causa del tragico crollo del Ponte Morandi non ha disputato la prima partita di campionato. Sono attesi per l’occasione tra i 300 ed i 500 tifosi ospiti ed è probabile la richiesta di esposizione di alcuni striscioni relativi alla tragedia. Il GOS, composto dai referenti di Questura, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Servizio Sanitario, Responsabile dell’impianto sportivo, Delegato per la sicurezza, oltre a riunirsi i giorni precedenti agli incontri, opera poi durante le manifestazioni sportive all’interno dell’apposita Sala regia dello stadio, dove sono presenti anche i monitor del sistema di videosorveglianza e dove, attraverso contatti radiotelefonici, vengono mantenuti costantemente i rapporti con tutto l’impianto di sicurezza. In data odierna il Prefetto di Udine. Dr. Angelo Ciuni, ha emesso il decreto di nomina dei vari componenti e dei loro sostituti, aggiornando così il precedente provvedimento non più attuale. Oltre alle valutazioni sull’incontro con la Sampdoria, il GOS ha letto ed approvato l’edizione aggiornata del Regolamento d’Uso, introducendo nel testo più precisi riferimenti ai comportamenti vietati e alle relative sanzioni e ammodernando il contenuto alle previsioni introdotte nelle ultime stagioni sportive, quali ad esempio quelle relative all’introduzione di tamburi e megafoni o al divieto di utilizzo di balaustre o piani rialzati per le coreografie. Copia del regolamento è stata trasmessa all’Udinese Calcio S.p.a., che ha il compito di diffonderne il testo alla propria tifoseria attraverso la pubblicazione on-line o nelle altre forme previste.