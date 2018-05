Questura di Udine

Erano in tanti e tutti con l’entusiasmo negli occhi, gli occhietti dei bambini che non celano l’emozione di vedere da vicino il lampeggiante acceso della Polizia di Stato e degli altri mezzi delle Forze dell’Ordine e di Soccorso.

Per la 3^ giornata sulla “SICUREZZA STRADALE”, nella mattinata di ieri, circa 200 alunni delle 5^ delle scuole primarie di Codroipo, Bertiolo e Camino al Tagliamento hanno partecipato alla manifestazione che quest’anno, come anche per le scorse edizioni, ha ottenuto un grande apprezzamento da parte delle scolaresche, delle famiglie e della cittadinanza.

Oltre alla presenza della Polizia Locale “Medio Friuli”, che ha curato l’organizzazione, hanno collaborato all’ottima riuscita dell’evento la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la CroceRossa e la Protezione Civile che hanno presentato i propri mezzi specializzati a tutti i presenti, con un’esposizione nel centro di Codroipo, che da Piazza Garibaldi si estendeva lungo le vie limitrofe.

L’imprevisto della pioggia non ha distolto l’attenzione degli alunni che, invece, sono stati riuniti in gruppi ed accompagnati nella Sala Consiliare del Municipio per un momento didattico sulla sicurezza e sull’educazione alle giuste condotte in ambito stradale.

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Efrem Degano, in servizio presso la Polizia Stradale di Udine, specializzato nella comunicazione anche verso le nuove generazioni, ha saputo focalizzare l’attenzione dei più piccoli con la rinomata professionalità che lo contraddistingue, suscitando in loro entusiasmo ed interesse per un argomento spesso considerato noioso.