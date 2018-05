La legge n.401 del 1989, con le successive modifiche, viene applicata per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, nel particolare, nei confronti di chi risulta aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

I D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), provvedimenti emessi dal Questore per contrastare il fenomeno della violenza negli stadi nella provincia di Udine hanno interessato 7 tifosi dell’Udinese che, in occasione dell’incontro pomeridiano di calcio “Udinese-Crotone”, tenutosi il 22 aprile scorso, si sono resi protagonisti dei disordini avvenuti nello stadio “Friuli”.

Il risultato deludente per i sostenitori della squadra friulana, ha mosso gli animi agguerriti di un gruppo di fedelissimi bianconeri, tanto che gli stessi, abbandonando gli spalti in anticipo sul fischio di fine partita, riuscivano a varcare un cancello dell’area sicurezza, aperto per agevolare il passaggio di una persona disabile, raggiungendo la zona Vip dell’impianto sportivo.

Nonostante l’intervento del personale di sorveglianza nei confronti degli accaniti tifosi, gli stessi non hanno desistito a voler arrivare ad un incontro ravvicinato con i calciatori.

Infatti, facendosi strada con forza e violenza esercitata sugli steward che si frapponevano al loro passaggio, i facinorosi guadagnavano velocemente il percorso verso gli spogliatoi della propria squadra, così da riuscire quasi a raggiungere la meta.

Il monitoraggio costante attuato su tutte le aree dello stadio e delle sue pertinenze, grazie al sistema di sorveglianza all’avanguardia che porta la Questura di Udine ad essere tra le più “virtuose” a livello nazionale nell’affrontare il sistema della sicurezza, ha permesso un pronto intervento da parte delle Forze dell’Ordine e degli steward capaci di arginare una situazione che avrebbe potuto degenerare in risvolti oltremodo gravi all’incolumità di persone o cose.

Nei giorni scorsi è stato notificato il D.A.SPO., l’ultimo proprio nella mattinata odierna, ai 7 soggetti, tutti residenti tra Udine e le zone limitrofe; i provvedimenti consistono in:

2 divieti di accesso alle manifestazioni sportive che hanno interessato altrettanti tifosi per 8 anni

1 divieto di accesso per 7 anni;

1 divieto di accesso per 6 anni;

1 divieto di accesso per 5 anni.

Tutti i destinatari dei provvedimenti sopraelencati saranno tenuti a presentarsi alla Polizia Giudiziaria all’inizio ed al termine di ogni incontro che disputerà la squadra friulana.

Inoltre, 2 divieti di accesso, ciascuno per 1 anno, privi di obblighi di presentazione.