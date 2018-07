Questura di Udine

Personale della IV Zona Polizia Frontiera di Udine – Settore di Tarvisio, durante i quotidiani servizi di pattugliamento del territorio, nella giornata del 18 luglio scorso controllava in località Coccau un cittadino italiano, C.D. di anni 51, nato in Svizzera e residente in Campania, il quale da accertamenti al terminale risultava colpito da un provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

Nello specifico il soggetto, condannato per numerosi reati contro il patrimonio, tra cui furto e ricettazione, doveva scontare una condanna complessiva di anni 5 mesi 10 e giorni 8 di reclusione nonché una pena pecuniaria pari a 1591 euro.

Essendosi sottratto alla giustizia il soggetto veniva arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Udine per scontare il periodo di detenzione.