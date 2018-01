Questura di Trieste

Condannato per droga nel Sud Italia, era ricercato dal 2010

In viaggio per la Spagna finisce nel carcere del Coroneo. È accaduto a un 36enne cittadino romeno arrestato l’altra sera a Fernetti da una pattuglia del Settore Polizia di Frontiera di Trieste. M.M., queste le sue iniziali, deve scontare una condanna a quasi quattro anni di reclusione per reati concernenti gli stupefacenti commessi nel Casertano. Dal 2010 era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere.

Il cittadino comunitario viaggiava, insieme ad altri connazionali, a bordo di un furgone romeno in arrivo dalla Slovenia. Il mezzo è stato fermato durante le consuete attività di retrovalico; al termine degli accertamenti sull’identità degli occupanti, per il passeggero M.M. sono scattate le manette. I controlli sono stati svolti congiuntamente al personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che dal dicembre 2015 collabora con grande professionalità con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.