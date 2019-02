Questura di Trieste

È stato tradito da una manovra sospetta il 31enne automobilista croato finito in manette ieri notte a Fernetti, mentre accompagnava in Italia due migranti kosovari irregolari. D.S., queste le iniziali del cittadino comunitario, dovrà ora rispondere del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato arrestato dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste durante le consuete attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera, in particolare proprio all’immigrazione illegale. Attualmente si trova nel carcere locale del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due cittadini kosovari sono stati denunciati per violazione della normativa sull’immigrazione, prima di essere riammessi in Slovenia come previsto dagli accordi bilaterali.

Alle attività della Polizia di Frontiera ha partecipato anche il personale militare del Reggimento Piemonte Cavalleria di Trieste, che ormai da tre anni collabora con la Polizia di Frontiera nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.