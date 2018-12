Questura di Trieste

Nella giornata del 5 dicembre scorso il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia è stato impiegato nell’operazione straordinaria “Rail Safe Day” disposta, dal Servizio di Polizia Ferroviaria di Roma, cui fanno capo tutti i compartimenti territoriali della specialità.

Gli agenti in servizio si sono adoperati al fine di prevenire il verificarsi di tutti quei comportamenti anomali ed impropri, che costituiscono un pericolo sia per chi li pone in atto che per i viaggiatori, come i “Selfie” o l’attraversamento incauto dei binari anche in presenza delle sbarre del passaggio al livello abbassate.

Alle volte, infatti, la fretta di chi deve raggiungere il luogo di lavoro in orario o il semplice spirito di sfida dell’adolescente, possono avere esiti tragici che la Polizia Ferroviaria è chiamata a scongiurare.

Nella 12^ giornata del 2018, “Rail Safe Day”, nel territorio di competenza regionale, ha visto l’impiego 93 operatori che hanno controllato 34 località, tra stazioni f.s. ed altri siti. Le persone controllate ed identificate sono state 179 e sono state elevate alcune sanzioni amministrative.

A Trieste 15 operatori hanno controllato 3 località sensibili identificando una trentina di persone. Particolare attenzione è stata posta al rispetto delle norme di sicurezza nella zona d’arrivo e partenza dei convogli dove numerosi pendolari sono soliti servirsi del mezzo ferroviario per i loro spostamenti e dove si nota un aumento del flusso turistico locale, legato alle festività natalizie.