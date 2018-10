Questura di Trieste

Il Compartimento di Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia continua con i suoi servizi straordinari di controllo in ambito ferroviario predisposti, a livello nazionale, dal Servizio di Polizia Ferroviaria.

In data 15 ottobre è stata organizzata l’8^ giornata di controllo straordinario in ambito ferroviario, denominata “Oro Rosso”, disposta per monitorare la situazione relativa ai furti di materiale ferroso, soprattutto rame, che si somma al consueto e quotidiano lavoro di monitoraggio e accertamenti svolto dalle articolazioni regionali della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia

L’attività di contrasto ha portato all’ispezione ed al controllo di 37 siti tra rottamai, depositi lungo la linea ferroviaria e su strada, con l’impiego, in una sola giornata, di 52 Operatori della Polizia Ferroviaria. Durante gli accertamenti investigativi, inoltre, è stata verificata la posizione di, 37 persone coinvolte nelle attività lavorative inerenti le indagini.

Risulta chiaro che i costanti accertamenti hanno prodotto una significativa riduzione dei furti di rame in ambito ferroviario ed a conferma dell’ottimo lavoro di prevenzione del crimine, svolto dal personale della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, non sono state rilevati reati o irregolarità, né elevate sanzioni.