Questura di Trieste

Viaggiava a bordo di un autobus di linea proveniente dalla Slovenia

Sette mesi e ventisei giorni di reclusione per due furti aggravati commessi in Puglia. È il cumulo di pene che deve scontare il 30enne cittadino romeno, M.C. le iniziali, arrestato l’altra sera a Fernetti al suo rientro in Italia. L’uomo è stato identificato dagli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Trieste a bordo di un autobus di linea romeno in arrivo dalla Slovenia. Ora è rinchiuso nel carcere locale di via del Coroneo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il mezzo su cui viaggiava il cittadino comunitario è stato fermato per un controllo nell’ambito delle consuete attività di retrovalico. Durante gli accertamenti sull’identità dei passeggeri è emerso che M.C. era destinatario di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.