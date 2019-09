Questura di Trieste

Un gazebo della Scientifica e il veicolo destinato alle scene del crimine in piazza della Borsa

E’ in corso a Trieste la Notte Europea dei Ricercatori – SHARPER. Coordinatore del progetto europeo che coinvolge 12 città italiane è l’Immaginario Scientifico di Trieste, importante realtà culturale e museo della scienza interattivo e sperimentale del Friuli Venezia Giulia.

La Notte Europea dei Ricercatori si inserisce nell’ambito della tre giorni di TRIESTE NEXT, in programma da oggi al 30 settembre, evento rivolto alla cittadinanza con l’intento di valorizzare il legame tra la città e la ricerca scientifica e, al contempo, raccontare la passione, le scoperte e le sfide dei ricercatori attraverso mostre, spettacoli, concerti, giochi, conferenze e altre iniziative rivolte al pubblico.

Oggi è presente anche la Polizia di Stato, all’esterno del palazzo che ospita la Camera di Commercio Venezia Giulia, in piazza della Borsa, con un gazebo istituzionale curato dal personale del locale Gabinetto di Polizia Scientifica con l’ausilio di personale di quello di Padova. Per tutta la giornata odierna in piazza dimostrazioni delle tecniche investigative più innovative con l’ausilio di strumentazione adeguata e con il Forensic Fullback, il veicolo destinato alle scene del crimine più complesse, un vero e proprio laboratorio viaggiante che consente di operare nei più diversi contesti.