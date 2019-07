Questura di Trieste

Interessate le Volanti

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per furto una cittadina bulgara, T.O., nata nel 1993 e residente in città. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è uscita da un negozio di via Ghega ed è scattato l’allarme antitaccheggio. E’ stata fermata all’esterno dalla responsabile dell’esercizio commerciale e nella sua borsa sono stati trovati alcuni prodotti per l’igiene personale per un valore di 24 euro, prelevati poco prima dagli scaffali. Personale della Volante l’ha identificata e, dopo le formalità di rito, la bulgara è stata denunciata.

Ieri mattina, inoltre, due giovani si sono impossessati di un contenitore di monete collocato nei pressi di una pompa di benzina in strada del Friuli. Una volta rifornita l’autovettura, uno dei due è entrato nell’ufficio per pagare, mentre l’atro si è impossessato del contenitore contenente una trentina di euro. I due si sono allontanati verso Prosecco, Una volta accortosi del furto, il benzinaio ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112. Indagini in corso.