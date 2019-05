Questura di Trieste

Presente un folto pubblico sulle rive cittadine

E stata molto apprezzata dal folto pubblico presente l’esibizione effettuata nel pomeriggio odierno nello spazio marino antistante piazza Unità da due moto d’acqua della Squadra Nautica della Questura.

Evoluzioni spettacolari e svolte in estrema sicurezza dagli operatori per mettere in risalto sia le qualità performanti dei mezzi (moto Yamaha, 180 cavalli, 1800 cilindrata, 4 cilindri e alimentazione a benzina), ma soprattutto l’utilità degli stessi in situazioni di soccorso e di operazioni in mare.

Questo evento si è svolto nell’ambito dell’ottava edizione di “Mare Nordest 2019 – Il Mare ti ascolta, il Mare ti parla”, manifestazione organizzata dalla società sportiva Mare Nordest con la collaborazione della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste e in programma fino a domani, domenica, e alla quale sta prendendo parte anche la Polizia di Stato, presente in uno stand nell’ambito del Villaggio collocato lungo le rive cittadine con l’ormai noto simulatore di guida di una moto d'acqua.