Questura di Trieste

Si concludono nella massima tranquillità le festività pasquali grazie all'impegno della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia, che ha potenziato la propria attività di vigilanza e controllo all’interno delle stazioni e sui treni.

L’incremento dell’afflusso dei viaggiatori che utilizzano il treno durante tali festività è stato affrontato attraverso una capillare attività di prevenzione, nonché di contrasto ai fenomeni delittuosi più diffusi in ambito ferroviario.

Nel periodo compreso tra il 18 ed il 23 aprile sono state impegnate 144 pattuglie in stazione e 58 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 102 convogli ferroviari con una media di 17 treni al giorno. Sono stati assicurati i servizi sui treni a lunga percorrenza notturni. Le operazioni di controllo, svolte con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza che, in particolare, hanno interessato le stazioni di Trieste e Gorizia, hanno condotto al sequestro di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide detenuta da un cittadino italiano.

Grazie all’efficace dispositivo messo in campo, la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia ha complessivamente identificato 414 persone, di cui 5 sono state indagate in stato di libertà. Particolarmente efficace si è dimostrata la nuova applicazione per gli smartphone in uso alle pattuglie, che ha permesso di effettuare un maggior numero di controlli grazie alla celere lettura ottica dei documenti elettronici, riducendo significativamente il tempo necessario per ogni intervento.