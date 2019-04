Questura di Trieste

Si tratta dei cittadini iracheni B.M., nato nel 1991, e H.J., nato nel 1998

Sabato sera la Polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto per furto aggravato in concorso due cittadini iracheni: B.M., nato nel 1991, e H.J., nato nel 1998. Con una grossa pietra hanno infranto la vetrina di un negozio in via Valdirivo e hanno asportato 10 coltelli.

Sono stati rintracciati e fermati dagli operatori della Squadra Volante in piazza Vittorio Veneto. Nello zaino di B.M., autore anche della “spaccata” in un bar di piazza Oberdan dello scorso 25 marzo, sono stati trovati 7 coltelli e un paio di pantaloni con ancora attaccato il cartellino indicante il prezzo e il negozio da cui lo avrebbe sottratto.

Accompagnati in Questura, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.