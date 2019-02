Questura di Trieste

L'attività del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia

Nella giornata dello scorso 30 gennaio, si è svolta la 1^ giornata di servizi straordinari di vigilanza denominata Operazione “Stazioni Sicure” del 2019.

Questi accertamenti straordinari, disposti su tutto il territorio nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria in aggiunta al quotidiano lavoro di controllo e prevenzione svolto dalle donne e dagli uomini della Polfer, hanno lo scopo di rendere ancora più sicura la vita di chi viaggia o frequenta il mondo ferroviario.

Il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia è stato dunque impegnato in una serie di servizi mirati al fine di migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario, con particolare riguardo ai convogli, alle stazioni, agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri ed ai bagagli.

Nell’intero territorio regionale sono stati impegnati 84 operatori, i quali, nell’arco dell’intera giornata, hanno controllato 28 scali ferroviari ed ispezionato numerosi bagagli sia depositati, sia al seguito dei viaggiatori. Sono state identificate 120 persone di cui 10 sono state indagate in stato di libertà e sono state elevate alcune sanzioni amministrative.

Gli accertamenti, sia in stazione che a bordo treno, hanno visto l’utilizzo mirato dei metal detector manuali e dei nuovi palmari che, consentendo un rapido disbrigo delle procedure di identificazione, permettono un maggior numero di verifiche effettuabili dagli agenti operanti in loco e, al contempo, rendono i controlli medesimi meno gravosi per l’utente.

A Trieste una ventina di operatori ha sottoposto a controllo tre scali ferroviari, identificando 31 persone. Non sono state rilevate particolari criticità né elevate sanzioni amministrative, ciò a testimonianza di un elevato grado di sicurezza raggiunto negli scali del capoluogo giuliano grazie al costante lavoro della Polizia Ferroviaria di Trieste.