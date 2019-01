Questura di Trieste

Treni e stazioni passati al setaccio tra il 18 dicembre e il 6 gennaio scorsi per la tranquillità dei viaggiatori

In considerazione dell’aumento dei flussi turistici durante il periodo natalizio, il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2018 e il 06 gennaio 2019, ha compiuto una serie di servizi straordinari di controllo e vigilanza nelle stazioni ferroviarie, a bordo dei treni, negli scali di competenza e nelle aree esterne strettamente limitrofe, che hanno assicurato che gli spostamenti si svolgessero nella più assoluta sicurezza.

Sono stati effettuati servizi di vigilanza all’interno delle stazioni ferroviarie e scortati 354 treni da personale della Polizia Ferroviaria in uniforme. Ciò è avvenuto prendendo in considerazione l’intera linea ferroviaria della Regione ed il Compartimento ha messo in campo 625 pattuglie con il compito di prevenire e reprimere possibili illeciti lungo tutte le tratte ferroviarie.

In virtù di queste operazioni di polizia venivano rintracciati 3 minori e trovati 14 stranieri in posizione irregolare, identificate 1250 persone, indagati 22 soggetti e arrestate 3 persone.