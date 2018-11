Questura di Trieste

Ieri 16^ 24 BLUE

Nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, il network di Polizie Ferroviarie europee RAILPOL, ha promosso ed organizzato una nuova azione comune, denominata 16^ 24 BLUE, dalle ore 7.00 del 22 alle ore 7.00 del 23 novembre, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato servizi di carattere preventivo e repressivo contro i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario.

Particolare attenzione è stata riposta agli attraversamenti dei binari, ai danneggiamenti di segnaletica ferroviaria, apparecchiature di segnalazione ed attrezzatura informative per i viaggiatori, ai danneggiamenti delle carrozze, alla salita e discesa da convogli in movimento, alla possibile apertura delle porte prima dell’arresto del treno, nonché a tutte quelle attività illegali che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario o la sicurezza dei trasporti; al controllo dei dispositivi di sicurezza ai passaggi a livello, o a punti fortemente critici come ponti e tunnel.

Tenuto conto altresì che recentemente sono stati segnalati alcuni casi di superamento della “linea gialla”, che garantisce la sicurezza dei viaggiatori in attesa dei convogli in arrivo o transito nelle stazioni, e la purtroppo diffusa pericolosissima pratica di scattare “selfie” in concomitanza al passaggio dei treni, la Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia ha voluto porre specifica attenzione proprio a questo genere di problematiche, ottenendo ottimi risultati ed al contempo facendo opera di prevenzione ed informazione al pubblico in transito.

Complessivamente, nel citato periodo sono stati impiegati 78 operatori della Polizia Ferroviaria, che hanno identificato 130 persone, 9 delle quali erano stranieri in posizione irregolare, controllate 22 stazioni ferroviarie e 67 treni. Sono stati inoltre ispezionati 2 depositi di rame, senza, tuttavia, riscontrare anormalità.