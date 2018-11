Questura di Trieste

Dalle ore 18 presso la sede centrale delle Poste Italiane

Ricorre quest’anno il 20° anniversario della nascita del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Nata a tutela della corrispondenza e dei servizi postali, la Specialità è divenuta ormai un polo specializzato per il contrasto al cybercrime in tutte le sue mutevoli declinazioni.

Per celebrare questa ricorrenza il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso una serie di iniziative a livello nazionale (mostre, proiezioni di docufilm e simposi), fra cui l’avvio della terza edizione della campagna educativa teatrale #cuoriconnessi e della sesta edizione di “Vita da social”. Tutte le iniziative commemorative svolte nell’anno in corso sono state caratterizzate dal logo ufficiale del 20° anniversario, che ha contraddistinto anche le autovetture in dotazione alla Specialità.

Domani, a Trieste, con inizio alle ore 18, presso la sede centrale delle Poste Italiane sita in questa piazza Vittorio Veneto 1, si terrà la celebrazione “Venti Digit@li”, con la prevista presenza delle Autorità regionali, provinciali e locali.

Promosso dal Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, l’evento sarà caratterizzato dalla proiezione dei video istituzionali “Venti Digit@li” e “Venti Digit@li soffiano su Barcolana 50”.

In apertura i saluti istituzionali, a seguire un intermezzo musicale a cura del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini e in chiusura l’Inno alla Gioia e l’Inno Nazionale eseguiti dal gruppo vocale e strumentale “Cantarè” di Trieste.