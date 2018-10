Questura di Trieste

Una parte del materiale all'interno dello stand istituzionale

Successo di pubblico e tanti visitatori presso lo stand istituzionale allestito nel Villaggio Barcolana, sulle rive di Trieste, in occasione della regata più affollata del mondo, che prenderà il via domenica, 14 ottobre, alle ore 10.30.

Presente la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, la festa della Barcolana del cinquantenario sarà impreziosita dal sorvolo della pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori poco prima della partenza.

Tanta animazione, come detto, presso la tensostruttura che ospita la Polizia di Stato (aperta oggi fino alle 24; domani, sabato, dalle 9 alle 24 e domenica dalle 9 alle 20). In mostra il materiale e le uniformi in dotazione alla Squadra Nautica, nonché il simulatore di guida della moto d’acqua per la gioia dei più piccoli. Spazio anche alle specialità della Polizia Postale e delle Comunicazioni che festeggia i vent’anni di istituzione del Servizio (il 21 novembre a Trieste il Compartimento del Friuli Venezia Giulia della specialità organizzerà un concerto musicale celebrativo), della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Apprezzati gli zainetti e i percorsi per una navigazione sicura on line per i più giovani della Postale e delle Comunicazioni, così come in tanti sono saliti a bordo della motocicletta della Stradale. Sta facendo la sua bella figura anche il plastico con il modellino del treno della Ferroviaria.

E domenica mattina, dalle 9 alle 14, seguiranno la regata nello stand anche tre atleti delle Fiamme Oro.

Per informazioni si può visitare il sito www.barcolana.it