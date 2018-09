Questura di Trieste

Controllati 22 scali ferroviari, ispezionati 25 bagagli sia a seguito di viaggiatori che custoditi presso i depositi ed identificati 88 soggetti

Continuano i servizi straordinari di controllo in ambito ferroviario predisposti a livello nazionale dal Servizio di Polizia Ferroviaria.

L’operazione, denominata “Stazioni Sicure”, arrivata alla sua ottava giornata, ha visto il personale del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, nella giornata del 30 agosto, impegnato in una serie di servizi mirati al fine di migliorare la prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario.

Tenendo conto della difficile situazione a livello internazionale, particolare attenzione è stata posta ai convogli, alle stazioni, agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie, nonché ai passeggeri ed ai bagagli.

Nell’intero territorio regionale sono stati impiegati 75 operatori, che, nell’arco dell’intera giornata, hanno controllato 22 scali ferroviari, ispezionato 25 bagagli sia a seguito di viaggiatori che custoditi presso i depositi ed identificato 88 persone, delle quali tre sono state indagate in stato di libertà.

Il lavoro degli agenti della Polfer è mirato a gestire la sicurezza del flusso passeggeri che, durante il periodo estivo, subisce un naturale incremento. A conferma della frequente attività di prevenzione, ormai condotta da tempo da questa specialità di Polizia, non sono state rilevate particolari irregolarità, né comminate sanzioni amministrative.